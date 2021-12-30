Действия украинского президента подрывают мировую стабильность

В последние годы киевские власти постоянно занимаются раскачиванием ситуации на международной арене и на регулярной основе задевают нашу страну. В российском МИД уверены, что такие действия украинской администрации под предводительством местного президента Владимира Зеленского способны оказать разрушительное воздействие на европейские государства.



Позицию российских властей озвучила официальная представительница главного внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В Москве поражаются, что за короткое президентство Зеленский сумел добиться "катастрофической разобщенности украинского народа". Бывший комик, а ныне главнокомандующий фактически создал (не без помощи своих предшественников, разумеется) на территории подконтрольной ему страны горячую точку.

Такое положение дел сулит серьезные последствия для всего мирового пространства, в первую очередь, для европейских стран.

"Мне кажется, сам Зеленский стал угрозой государствам Европы", – отметила высокопоставленный дипломат.

Захарова также подчеркнула, что само украинское государство сильно страдает из-за поведения Зеленского. Если президент продолжит действовать в том же ключе, Незалежную ждет катастрофа.

По мнению госслужащей, сейчас Украина фактически является неуправляемой страной, что представляет серьезную угрозу как для Незалежной, так и для других государств.

К слову, сегодня, 30 декабря, стало известно, что российский лидер Владимир Путин в очередной раз решил проигнорировать своего украинского коллегу. Глава России не стал поздравлять Зеленского с Новым годом.