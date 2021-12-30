Берлин пригрозил полностью остановить "Северный поток – 2"

Берлин пригрозил полностью остановить "Северный поток – 2"
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
Европейцы продолжают свистопляску вокруг Украины

Российская газовая магистраль "Северный поток – 2" готова приступить к работе и обогреть все европейские государства. Однако некоторые западные политики не хотят допустить усиление роли России в Европе. Именно поэтому они всеми силами вставляют палки в колеса нашему проекту. Так, вице-канцлер Германии Роберт Хабек и вовсе заявил, что при необходимости берлинская администрация может остановить СП-2.

Высокопоставленный немецкий госслужащий подчеркнул, что такое суровое решение по российским энергетическим коммуникациям может быть принято, если наша страна нападет на украинское государство. Стоит отметить, что на Западе большой популярностью пользуется миф об "агрессивной" России, которая спит и видит, как бы атаковать Незалежную.

Немец заявил, что в случае военного конфликта, берлинская администрация прибегнет к жесточайшим антироссийским санкциям, включая сокрушительный удар по "Северному потоку – 2". Таким образом, в Германии уже размышляют, как бы остановить трубопровод, который еще даже не приступил к выполнению своих функций.

К слову, недавно этот государственный деятель назвал российский газопровод геополитической ошибкой Берлина и Вены. Хабек будет очень рад, если русофобски настроенным европейцам удастся разделаться с СП-2.

Источник: Regnum ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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