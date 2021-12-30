Бацька приехал в Санкт-Петербург за поддержкой Москвы по конституционной реформе

Минск и Москва накануне дали краткую информацию об итогах вчерашних переговоров в Санкт-Петербурге президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Поэтому аналитики и политэксперты делают собственные выводы о том, что конкретно они могли обсуждать почти три часа.

Так, белорусский политолог Валерий Карбалевич уверен, что лидеры обоих государств говорили о конституционной реформе в Республике.

"Для Лукашенко было принципиально важно получить поддержку Путиным того варианта, который предложил он – что он никуда не уходит, никакой транзит власти не собирается осуществлять", – заявил изданию "Наша нива" эксперт.

Он напомнил, что изначально реформа Конституции Белоруссии как раз предполагала обновление механизма смены власти в стране. Причем эта инициатива происходила с подачи Москвы. Но тут выясняется, что Александр Григорьевич никуда не собирается уходить, заметил политолог.

Однако, считает Карбалевич, свое согласие на новый вариант основного закона государства Владимир Владимирович бацьке таки дал.

"Сейчас момент резкого обострения конфликта с Западом, нужен такой союзник, как Лукашенко, который может троллить Запад, провоцировать его. Поэтому Путин не стал возражать", – резюмировал эксперт.

Еще до встречи президентов этот же политолог сделал предположение о том, что основной темой их беседы будет как раз транзит власти в Белоруссии и конституционная реформа.

Напомним, вчера агентства сообщили, что Путин и Лукашенко в ходе переговоров обсудили обсудили сотрудничество Москвы и Минска в рамках Союзного государства, санкционное давление на наши страны со стороны Запада, итоги неформального саммита лидеров стран СНГ, прошедшего 28 декабря, а также проведение военных учений в Белоруссии в начале 2022 года.