В администрации президента заявили, что подобная тенденция наблюдается десятилетиями

Жители Украины массово покидают страну по причине "незрелости государства". Население не видит дома для себя никаких перспектив и не желает растить в подобных условиях детей, заявил советник главы администрации Зеленского Михаил Подоляк.

По информации Госстата, за десять месяцев 2021 года украинцев стало меньше на целых 317 тысяч человек – в настоящее время население страны составляет 41,2 млн. За девятилетний период (с 2011 по 2020 годы) Украину покинули свыше двух с половиной миллионов.

Однако, считает Подоляк, в подобной тенденции нельзя винить офис президента – это явление наблюдается последние несколько лет. Причина даже не в конфликте на востоке страны, а в "незрелости государства", считает украинский чиновник.

"Десятилетиями оно не оправдывало ожидания населения", – выразил мнение советник администрации главы государства.

Согласно социальным опросам, который провел Киевский международный институт в 2021 году, практически 66 процентов населения считают, что страна развивается не в том направлении. Основная часть опрошенных из 1203 респондентов проживала почти во всех украинских регионах – интервью не проводилось лишь на неподконтрольных властям территориях Донбасса.

Вместе с этим Подоляк полагает, что против действующего президента развернули информационную и социологическую кампанию: в ней, по его словам, замешаны финансовые и промышленные группы, стремящиеся создать негативный образ Владимира Зеленского. Так чиновник прокомментировал недавний опрос, показывающий, что практически 65% украинцев заявили о нежелании голосовать за действующего президента ни при каких условиях.

Ранее Подоляк заявил, что Зеленский сорвал государственный переворот, который готовили неизвестные мятежники.