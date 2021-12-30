Жириновский рассказал о совете Хусейну эмигрировать в Россию

Жириновский рассказал о совете Хусейну эмигрировать в Россию
Владимир Жириновский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иракскому лидеру предлагали перевезти архивы и финансовые средства

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поведал сегодня историю о том, как в свое время советовал президенту Ирака Саддаму Хусейну перед началом военной операции США перебраться вместе с детьми в Россию. Однако тот отказался от подобного предложения.

В четверг, 30 декабря, исполняется ровно 15 лет со дня казни Хусейна.

"Я ему по-товарищески советовал сыновей отправить в Москву, архивы, деньги. В перспективе в случае необходимости тоже переехать в Москву, но он не стал этого делать. Это была его ошибка. В конце концов он оказался задержан, арестован и казнен", – цитирует "РИА "Новости" политика.

Напомним, в марте 2003 г. американские войска с натовскими союзниками вторглись в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, которое так и не было найдено на территории Республики.


Иракского лидера поймали в декабре того же года недалеко от родного города Тикрит. Впоследствии трибунал признал Хусейна виновным в целом ряде преступлений, в том числе в геноциде курдов и массовых казнях, и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.

Накануне лидер либеральных демократов сделал громкое заявление о том, что законопроект о гражданстве РФ, который внес в Госдуму президент Владимир Путин, есть ничто иное, как дорога к воссоединению исторических земель России.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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