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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поведал сегодня историю о том, как в свое время советовал президенту Ирака Саддаму Хусейну перед началом военной операции США перебраться вместе с детьми в Россию. Однако тот отказался от подобного предложения.
В четверг,
30 декабря, исполняется ровно 15 лет со дня казни Хусейна.
"Я ему по-товарищески советовал сыновей отправить в Москву, архивы, деньги. В перспективе в случае необходимости тоже переехать в Москву, но он не стал этого делать. Это была его ошибка. В конце концов он оказался задержан, арестован и казнен", – цитирует "РИА "Новости" политика.
Напомним, в марте 2003 г. американские войска с натовскими союзниками вторглись в Ирак под предлогом поиска оружия массового поражения, которое так и не было найдено на территории Республики.
Иракского лидера поймали в декабре того же года недалеко от родного города Тикрит. Впоследствии трибунал признал Хусейна виновным в целом ряде преступлений, в том числе в геноциде курдов и массовых казнях, и приговорил к смертной казни через повешение 5 ноября 2006 года.
Накануне лидер либеральных демократов сделал громкое заявление о том, что законопроект о гражданстве РФ, который внес в Госдуму президент Владимир Путин, есть ничто иное, как дорога к
воссоединению исторических
земель России.
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