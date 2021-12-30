Глава Белого дома должен вспомнить выход из Карибского кризиса

Кремлю и Белому дому необходимо вспомнить об итогах переговоров бывшего лидера Советского Союза Никиты Хрущева и его американского коллеги Джона Кеннеди, которые смогли избежать ядерной катастрофы после Карибского кризиса. Такое заявление сделал политолог из Соединенных Штатов Эдуард Лозанский.

Для американской стороны, полагает эксперт, ситуация представляется гораздо более сложной, чем для Москвы. В случае с Кеннеди многие официальные лица Соединенных Штатов настаивали на жесткости в отношении Советского Союза и заявляли о необходимости уничтожения ракет СССР на Кубе, а также вторжении войск на остров. При этом тогда президент отверг такие предложения, согласившись на компромисс с противником на условиях вывоза ракет из Турции и Италии.

Горячие головы есть и в администрации Байдена – они рекомендуют главе государства отказаться от гарантий, требуемых Россией. При этом авторитета у него меньше, чем у Кеннеди – а потому приходится прислушиваться к агрессивной риторике ряда европейских государств, полагает эксперт.

Как считает Лозанский, пример демократа Кеннеди должен стать основополагающим для действующего президента Соединенных Штатов. В идеале Байден предложит Путину взаимовыгодные условия, и стороны добьются соглашения – тем самым выйдут из серьезнейшего кризиса современности.

Ранее один из американских экспертов заявил, что жесткими требованиями в отношении Штатов по непродвижению на восток российская сторона стремится разрушить отношения действующего украинского руководства с западными государствами.