На Западе Масси называют "женщиной, которая остановила холодную войну"

Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшей сотруднице Госдепа, экс-советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси. Соответствующий указ опубликован в четверг, 30 декабря, на официальном портале правовой информации.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки", – следует из документа.

Напомним, в мае 2021 года Масси в эфире НТВ обратилась к Путину с просьбой о предоставлении ей российского гражданства. Тогда она заявила, что это будет для нее "честью его принять".

Сюзанна Масси – известная американская писательница, общественный и государственный деятель. Она является автором бестселлера "Земля Жар-птицы: красота былой России". В 1980-х годах американка была неформальным советником Рейгана по Советскому Союзу.

Ранее в октябре нынешнего года Путин предоставил гражданство РФ популярной уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро и ее сыну Мольо.

Добавим, накануне президент внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве, который предполагает упрощение процедуры его получения по более чем 20 категориям лиц. Документ предполагается принять в начале 2022 года.

