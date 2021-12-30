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Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшей сотруднице Госдепа, экс-советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси. Соответствующий указ опубликован в четверг, 30 декабря, на официальном портале правовой информации.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки", – следует из документа.
Напомним, в мае 2021 года Масси в эфире НТВ обратилась к Путину с просьбой о предоставлении ей российского гражданства. Тогда она заявила, что это будет для нее "честью его принять".
Сюзанна Масси – известная американская писательница, общественный и государственный деятель. Она является автором бестселлера "Земля Жар-птицы: красота былой России". В 1980-х годах американка была неформальным советником Рейгана по Советскому Союзу.
Ранее в октябре нынешнего года Путин предоставил гражданство РФ популярной уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро и ее сыну Мольо.
Добавим, накануне президент внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве, который предполагает упрощение процедуры его получения по
более чем 20 категориям лиц. Документ предполагается принять в начале 2022 года.
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