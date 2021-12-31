Путин и Байден обменялись взаимными угрозами в канун Нового года

Путин и Байден обменялись взаимными угрозами в канун Нового года
Фото: Guo Chen/ XinHua/ www.globallookpress.com
Лидеры договорились продолжать дальнейшие переговоры по трем трекам

Вторые телефонные переговоры между президентами России и США завершились ночью, в преддверии Нового года. Владимир Путин и Джо Байден проговорили 50 минут. О том как прошло общение лидеров рассказали в Кремле, Белом доме и СМИ.

Как заявили в администрации президента США, первым на язык угроз перешел американский лидер. Он призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной – в противном случае американцам и их союзникам придется "ответить решительно". 

Издание The Wall Street Journal приводит более развернутое заявление президента Соединенных Штатов. По их версии, Байден пригрозил Путину серьезными санкциями в том случае, если Россия нападет на Украину. Американский президент обозначил два пути, по которым могут развиваться отношения между Вашингтоном и Москвой: деэскалация и дипломатия, либо серьезный коллективный ответ Запада на агрессивные действия российской стороны, пишет URA.RU. Предполагаемые меры против России, помимо рестрикций, будут включать в себя усиление военной помощи Украине и расширение американского присутствия вблизи российских границ. 

Глава РФ, отметили в Кремле, ответил своему коллеге в исчерпывающей форме. Владимир Путин подчеркнул, что Москве нужны гарантии безопасности и она намерена их добиваться. Введение новых антироссийских санкций стало бы серьезной ошибкой для США, и если они пойдут на этот шаг, то Россия разорвет любые отношения с американской стороной.

Байден, в свою очередь, сказал, что ядерную войну начинать нельзя, пообещав российскому главе не размещать ударные наступательные вооружения на Украине.

В целом, заявили в Кремле, разговор между лидерами был откровенным, конструктивным и носил деловой характер. В конце Путин и Байден обменялись друг с другом новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями.

Роман ИГНАТОВ
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