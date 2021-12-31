Российская компания всегда выполняет свои обязательства, указал министр

Европейские государства никогда не сталкивались с неисполнением договорных обязательств в рамках заключенных соглашений по поставкам газа со стороны российского "Газрома". Соответствующее заявление сделал глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, российская компания всегда выступала надежным поставщиком топлива для Венгрии – до сих пор все условия заключенных контрактов со стороны газового гиганта соблюдались. "Газпром" не нарушает ни условия по срокам поставок, ни условия по их объему.

Министр заявил, что, насколько ему известно, ни одно из европейских государств не жаловалось на нарушение "Газпромом" его обязательств.

"Россия соблюдает контракты, подписываемые "Газпромом" с европейскими партнерами", – приводит RT заявление главы венгерского МИД.



Министр иностранных дел полагает, что выпады некоторых официальных лиц европейских государств в адрес Российской Федерации по поводу дополнительных поставок имеют под собой не столько политическую подоплеку, сколько коммерческую составляющую.

Сийярто также заявил, что с "Газпромом" весьма непросто достичь договоренностей, однако заключенные контракты российская компания всегда выполняет.

В ходе интервью министр указал, что переговоры России и Соединенных Штатов содействуют интересам европейской безопасности. Конфликт между двумя державами сильно бьет по центральноевропейским государствам, а потому Венгрия выступает за улучшение отношений между странами.

К слову, в Евросоюзе некоторые высокопоставленные лица полагают, что виновником энергокризиса в Европе стал "Газпром", который отказывается поставлять газ, провоцируя рост цен на топливо.