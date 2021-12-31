По его мнению, решающую роль будет играть предстоящий саммит в Женеве

Эксперт Дмитрий Абзалов в беседе с РЕН ТВ обратил внимание на различия в подведении итогов переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом российской и американской стороной. Он указал, что в Белом доме не стали писать про обещание главы США президенту России.

Напомним, в сообщении Кремля указывалось, что американский лидер пообещал не размещать наступательные вооружения США на Украине. Комментарий Белого дома содержал лишь сведения об выставленных президентом Соединенных Штатов ультиматумах.

По мнению политолога, от обещания Байдена ничего принципиально не поменяется – поставлять оружие на Украину могут не США, а любая страна НАТО. В этом вопросе решающую роль будут играть переговоры в Женеве 10 января – если получится закрепить гарантии юридически, то это будет иметь положительные перспективы.

Сам факт того, что американский президент позвонил российскому перед праздничными каникулами, к которым в США относятся с особым трепетом, указывает на серьезность его намерений.

"Это говорит о том, что какие-то документы будут выработаны", – отметил политолог.

Однако серьезного прорыва, считает Абзалов, ждать от них не стоит.

Беседа между Путиным и Байденом прошла ночью с 30 на 31 декабря. Во время беседы лидеры обменялись друг с другом угрозами.