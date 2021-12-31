Глава пресс-службы МИД попросила закончить на хорошей ноте

Новый год нельзя представить себе без салата оливье, "Иронии судьбы" Эльдара Рязанова и семьи рядом, считает официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Госслужащая поделилась с журналистами своими представлениями о новогодних праздниках, а также объяснила, почему Зеленский, Байден и Столтенберг могут обойтись без поздравлений и пожеланий.

Захарова пожелала всем мира, заявив, что это, в общем-то, вещь довольно хрупкая, а потому ее нужно беречь, как зеницу ока. А, во-вторых, нужно ценить то хорошее, что у нас есть.

Представитель внешнеполитического ведомства считает, что сильнее всего люди реагируют на негатив, который после психологического "взрыва" уже не остановить. Нужно просто обращать такое же внимание на положительные моменты.

Праздничное настроение Марии немного подпортили журналисты "Газеты.ru", которые попросили ее пожелать чего-нибудь Владимиру Зеленскому, Джо Байдену и Йенсу Столтенбергу. Расстроенная чиновница упрекнула корреспондента: все так хорошо начиналось, а затем пошли такие вопросы.

"Да бог с вами! Давайте завершим интервью на хорошей ноте. Всем нам всего наилучшего", – высказалась Захарова.

Представитель МИД пожелала медийщикам хороших инфоповодов, выразив надежду, что и позитив в информационном пространстве удастся продать не хуже, чем негатив.

Кстати, сам министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался отмечать с коллегами новогодний корпоратив. Впервые за долгое время чиновники из ведомства ограничились онлайн-форматами: до этого МИД следовал своим традициям и изобретал собственную программу.