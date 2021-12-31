Потребовавший немедленного разговора Путин застал Байдена врасплох - СМИ

Потребовавший немедленного разговора Путин застал Байдена врасплох - СМИ
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Американскому лидеру пришлось разговаривать со своим коллегой в собственном доме

Российская сторона с уверенностью взяла на себя всю инициативу в переговорах с Соединенными Штатами в вопросах безопасности. Кремль считает, что диалог с Белым домом должен проходить на равных, пишет журналист итальянской газеты Corriere Della Sera Джузеппе Сарчина.

Обозреватель уверен, что такая политика, беспрецедентная для современной РФ, имеет под собой следующее обоснование: президент России Владимир Путин напомнил, что Москва не может долго ждать и требует оперативного предоставления гарантий безопасности.

"Президент России застал Байдена врасплох – он в конце года вернулся к себе в Делавэр на каникулы. Глава Российской Федерации обратился с немедленным запросом и получил с Байденом прямой контакт. А какова причина? В Кремле не стали давать объяснений, а советник президента Соединенных Штатов в ходе конференции со средствами массовой информации признался: у Белого дома нет точного ответа", – пишет Сарчина

Журналист полагает, что в Европе придерживаются двух основных точек зрения по поводу переговорного процесса сверхдержав. Первые считают, что за разговорами и межгосударственными торгами кроются подготовительные мероприятия к войне. Вторые же отметают подобное предположение и считают, что на деле у НАТО имеются серьезные проблемы по поводу членства Украины: многие крайне скептично относятся к такой перспективе и отказываются считать Киев потенциальным членом Альянса. 

Ранее политолог Дмитрий Абзалов обратил внимание на различие в трактовках подведения итогов переговоров Путина и Байдена у России и США.

Источник: Corriere Della Sera
Егор МАЛКОВ
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