Киев сам финансирует "агрессора", указал эксперт

Украине приходится оплачивать Западу окружение иностранным контингентом. Если представить на какое-то мгновение, что мантра Киева о подготовке "агрессора" к наступлению действительно имеет под собой реальное обоснование, то оппонент потратит колоссальные средства на такую войну, указал украинский военный эксперт Олег Стариков.

Операция по военному вторжению на Украину, отметил спикер, обойдется России примерно в три миллиарда долларов. Примерно столько же тратит Европейский союз на приобретение российского газа – вернее те страны, которые лишены прямых контрактов с "Газпромом". А причина такой ситуации кроется в антироссийской кампании и банальной глупости ЕС, который пытается навредить России Третьим энергопакетом.

Киев же сам оплачивает все последствия недальновидности европейских чиновников. "Газпром" получает огромную прибыль в условиях ограничений ЕК и бешеных цен на европейских спотах. По приблизительным расчетам, переплаты за решение "прижать" "Газпром" обошлись Брюсселю примерно в те же три миллиарда евро. Украина же относится к непосредственным перекупщикам, которые выкладывают деньги из собственного кармана.

"Уникальная глупость Брюсселя, которая бьет в первую очередь по нам. За несколько месяцев "Газпром" увеличил свой чистый доход в два раза. По 3 миллиарда долларов в неделю. Так получается, что украинске власти сами платят России за ее гипотетическое окружение", – указал Стариков в эфире канала "НАШ".

Ранее Стариков назвал причину, заставившую Байдена отказаться от новых санкций против "Северного потока – 2".