Украина официально закрыла для российских кораблей свои порты

Украина официально закрыла для российских кораблей свои порты
Vyacheslav Maevskiy/www.globallookpress.com
Документ вступил в силу с 1 января

На Украине вступил в силу закон, запрещающий судам из Российской Федерации входить во внутренние воды Незалежной. Документ был принят государственным парламентом в начале декабря прошлого года, закон действует с 1 января 2021-го.

В соответствии с данными, опубликованными на официальном сайте Верховной рады, кораблям, которые ходят под флагом "государства-агрессора" (под последним Киев на официальном уровне именует Российскую Федерацию), запрещена перевозка пассажиров и грузов. Указанное правило действует для международных водных рейсов между портами речного значения.

В тексте документа также указывается, что теперь российским судам отказано в регистрации плавательного средства. Указанная процедура находится в компетенции Государственного судового реестра Незалежной.  

Внутренние речные водные пути страны, в соответствии с местным законодательством – Днестр, Дунай, Днепр и остальные реки.

Напомним, еще в конце 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете на использование речной акватории внутренних вод страны для судов, которые ходят под флагом Российской Федерации. В офисе главы государства указали, что под запретом оказались крупнейшие водные артерии Украины.

Недавно лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко обвинил Владимира Зеленского в безучастности к действиям Военного морского флота России в Азовском море – экс-глава государства считает, что офис президента игнорирует факт того, что российская сторона проводит военные маневры в водах, которые якобы принадлежат Украине – речь идет о ее "суверенных территориях".

Источник: Верховная Рада ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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