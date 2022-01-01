У властей так и не получилось разрушить единство двух народов, считает обозреватель

Украинцев и русских не получилось превратить в обособленные народы, несмотря на все старания ультраправых элит и политического руководства страны в Киеве. Администрация Незалежной же пугает население, что из-за отсутствия различий страна однажды исчезнет, полагает киевский журналист, обозреватель Виталий Портников.

Представитель СМИ считает, что жители Украины, в отличие от россиян, не могут поставить государственные интересы выше собственных. И такой феномен, складывающийся из начал личного характера, приведет к потере государственного и территориального суверенитета. Нынешняя Украина потеряет Харьковскую или Сумскую область.

Один из показателей единства двух народов, уверен журналист – отношение к массовой культуре. И украинцы, и русские одинаково любят, к примеру, сериал "Сваты". А президентом страны является отнюдь не Владимир Зеленский, а его российский коллега.

"По крайней мере, для огромного количества украинцев", – выразил мнение журналист.

В прошлом году ряд интернет-пользователей из Украины пришли в негодование, столкнувшись с неприятным для себя фактом: первая серия популярной комедийной картины "Сваты" вышла на официальном языке Незалежной. Многие заявили с возмущением, что качество ситкома теперь явно оставляет желать лучшего. После массы критики продюсеры "1+1 media" отказались от украинского дубляжа, и решили сделать переход на другой язык постепенным.

А сам Зеленский прокомментировал внесение телесериала "Сваты" в санкционный список: президента задело, что его детище запретили из-за одной неосторожной фразы артиста по поводу Крыма, и картину снимали еще "до войны с Россией".