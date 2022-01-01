Не Зеленский: киевский журналист назвал истинного президента Украины

Не Зеленский: киевский журналист назвал истинного президента Украины
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
У властей так и не получилось разрушить единство двух народов, считает обозреватель

Украинцев и русских не получилось превратить в обособленные народы, несмотря на все старания ультраправых элит и политического руководства страны в Киеве. Администрация Незалежной же пугает население, что из-за отсутствия различий страна однажды исчезнет, полагает киевский журналист, обозреватель Виталий Портников.

Представитель СМИ считает, что жители Украины, в отличие от россиян, не могут поставить государственные интересы выше собственных. И такой феномен, складывающийся из начал личного характера, приведет к потере государственного и территориального суверенитета. Нынешняя Украина потеряет Харьковскую или Сумскую область.

Один из показателей единства двух народов, уверен журналист – отношение к массовой культуре. И украинцы, и русские одинаково любят, к примеру, сериал "Сваты". А президентом страны является отнюдь не Владимир Зеленский, а его российский коллега.

"По крайней мере, для огромного количества украинцев", – выразил мнение журналист.

В прошлом году ряд интернет-пользователей из Украины пришли в негодование, столкнувшись с неприятным для себя фактом: первая серия популярной комедийной картины "Сваты" вышла на официальном языке Незалежной. Многие заявили с возмущением, что качество ситкома теперь явно оставляет желать лучшего. После массы критики продюсеры "1+1 media" отказались от украинского дубляжа, и решили сделать переход на другой язык постепенным.

А сам Зеленский прокомментировал внесение телесериала "Сваты" в санкционный список: президента задело, что его детище запретили из-за одной неосторожной фразы артиста по поводу Крыма, и картину снимали еще "до войны с Россией".

Источник: NTA ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров
По теме

"Лимитчики, москвичи дома отмечают": осаждающий Красную площадь народ вызвал недоумение

Толпы людей собрались у главной достопримечательности столицы в новогоднюю ночь

Сколько получат пенсионеры после 1 января: в ПФР ввели новые правила выплат

Некоторым удвоят размер фиксированной части

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей