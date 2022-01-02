В Киеве поспорили с западными СМИ о "вторжении" России на Украину

В Киеве поспорили с западными СМИ о "вторжении" России на Украину
Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Никакой угрозы со стороны РФ в Незалежной не видят

Совет национальной безопасности и обороны Украины не считает, что Россия намерена напасть на страну. С таким заявлением выступил глава ведомства Алексей Данилов.

Чиновник заявил, что Киев не видит такого большого скопления российских военных на границе с Украиной, на котором настаивают западные СМИ. По его словам, определенный рост числа солдат есть. Однако Киев осознает происходящее, отслеживает ситуацию. 

Данилов подчеркнул в эфире телеканала "НАШ", что открытой угрозы со стороны РФ сейчас нет. Тем не менее, глава СНБО не исключил, что опасность может появиться в будущем. До тех пор говорить об этом нечего, заключил чиновник.

Впрочем, Данилов призвал не допустить вмешательства России в случае дестабилизации ситуации на Украине.  

С ноябре 2021-го западные СМИ пестрят заголовками о "нападении" России на Украину. Журналисты в голос заявляют, что "вторжение" начнется чуть ли не в январе 2022 года. Некоторые издания даже умудрились сочинить не просто сценарии войны для РФ, но и схему нападения. 

В Киеве также звучат опасения по поводу "планов" России. В Москве же все два месяца неустанно опровергают подобные обвинения. Официальные лица страны уже не раз говорили, что никаких планов по нападению на кого-либо в России нет, а внутренние перемещения войск – дело армии. 

Источник: НАШ ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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