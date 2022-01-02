Вашингтон пойдет навстречу Москве по гарантиям безопасности по необычному сценарию

После январских праздников, уже 10 числа, ожидается первая встреча России и США по гарантиям безопасности и о нерасширении НАТО на восток. Затем, 12 января, Москва поговорит уже с представителями Альянса. Обозреватель The National Interest Дэвид Пайн предположил, чем могут завершиться переговоры.

Журналист полагает, что США могут пожертвовать странами Прибалтики ради стратегического соглашения с Россией. Это может стать ответом на требование Москвы вывести с востока Европа силы НАТО и предоставить гарантии по дальнейшему нерасширению не просто на словах, а в официальном документе. Любопытно, что сам обозреватель не считает требования Москвы безосновательными.

В итоге возможным сценарием станет исключение Эстонии, Литвы и Латвии из рядов Североатлантического альянса.

Пайн пишет, что США сочли требования России невыполнимыми и неприемлемыми, однако такой шаг Вашингтон может счесть допустимым, чтобы самим выиграть от соглашения – предотвратить третью мировую войну, где на одной стороне будет их страна, а на другой – Москва и Пекин. Более того, журналист предложил Вашингтону не ограничиваться вариантом соглашения, предложенного Москвой.

Пайн утверждает, что для мира во всем мире будет полезно создать буферную зону за пределами двух стран, а также США должны признать, что бывшие Советские республики – сфера влияния России. Так президент США Джо Байден войдет в историю как человек, сумевший подписать монументальный мирный договор, чего не удалось достигнуть его предшественнику Дональду Трампу, заключил журналист.

При этом, вероятно, три страны Балтии останутся недовольны таким раскладом. В этих государствах сильны антироссийские настроения.