Многих удивило присутствие неизвестных людей на мероприятии

Глава украинского государства Владимир Зеленский, как и президенты других стран, выступил с традиционным новогодним обращением к жителям Незалежной. Тогда у многих возникли вопросы по поводу обширного числа приглашенных на торжественное мероприятие. Личности некоторых гостей стали настоящей загадкой новогоднего обращения Зеленского. Наконец, этот ребус был разгадан, в интернет-пространстве появился полный список участников праздничного мероприятия.



Любопытно, что в этом году обращение украинского главнокомандующего было рекордным не только по числу присутствовавших на мероприятии гостей, но и по продолжительности. Президент страны целых 22 минуты вещал о судьбе Украины и ее задачах на ближайшее будущее. Как оказалось, праздничное мероприятие почтили своим присутствием не только известные всем государственные деятели, но и менее медийные личности.

Как позже пояснили в офисе украинского лидера, приглашение на запись новогоднего обращения получили украинцы, которые внесли важный вклад в разные сферы жизни государства.

Стоит отметить, что среди приглашенных было много представителей спортивной сферы. В том числе, титулованная дзюдоистка Дарья Белодед, а также ее тренер Светлана Кузнецова. Мероприятие посетили гребец-каноист Юрий Чебан со своим тренером, прославленный гимнаст Олег Верняев со своим тренером и другие известные спортсмены.

Любопытно, что на мероприятие также позвали легкоатлетку Ярославу Магучих с ее тренером. Напомним, девушка прославилась после "скандальных" объятий с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Олимпийских играх в Токио. За такое проявление братских чувств несчастную украинку затравили, после чего ей пришлось оправдываться.

Также в мероприятии приняли участие пилоты, шахтеры, технолог хлебзавода, строитель мостов, металлург, преподаватели, священник и представители самых разных профессий.