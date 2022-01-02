Путин провел беседу с президентом Турции на тему агрессивного продвижения НАТО

Главы государств обсудили детали российского предложения по гарантиям безопасности

Сегодня, 2 января, российский лидер Владимир Путин созвонился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе телефонных переговоров два президента обсудили важные вопросы мировой повестки.

В первую очередь, этот разговор был посвящен гарантиям безопасности, которые российская сторона предложила рассмотреть Североатлантическому альянсу. Речь идет о желании Москвы прекратить бесконтрольное расширение НАТО в восточном направлении.

Кроме того, Путин и Эрдоган затронули проблему сирийского и ливийского конфликтов, а также ситуацию в Закавказье.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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