Главы государств обсудили детали российского предложения по гарантиям безопасности

Сегодня, 2 января, российский лидер Владимир Путин созвонился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе телефонных переговоров два президента обсудили важные вопросы мировой повестки.



В первую очередь, этот разговор был посвящен гарантиям безопасности, которые российская сторона предложила рассмотреть Североатлантическому альянсу. Речь идет о желании Москвы прекратить бесконтрольное расширение НАТО в восточном направлении.

Кроме того, Путин и Эрдоган затронули проблему сирийского и ливийского конфликтов, а также ситуацию в Закавказье.