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Сегодня, 2 января, российский лидер Владимир Путин созвонился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе телефонных переговоров два президента обсудили важные вопросы мировой повестки.
В первую очередь, этот разговор был посвящен гарантиям безопасности, которые российская сторона предложила рассмотреть Североатлантическому альянсу. Речь идет о желании Москвы прекратить бесконтрольное расширение НАТО в восточном направлении.
Кроме того, Путин и Эрдоган затронули проблему сирийского и ливийского конфликтов, а также ситуацию в Закавказье.
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