Беседа тет-а-тет может выйти Незалежной боком

Представители украинского государства в последнее время очень активно муссируют тему возможной встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Незалежной Владимиром Зеленским. Однако экс-генпрокурор украинского государства Юрий Луценко считает, что местного президента не стоит отпускать одного на беседу с Владимиром Владимировичем – это может быть опасно.



Известный государственный деятель убежден, что президент Незалежной захочет воспользоваться возможностью один на один переговорить с Путиным для того, чтобы обезопасить свое будущее. Луценко убежден, что у российских силовиков и лично нашего главнокомандующего есть некие сенсационные материалы, которые способны серьезно подпортить репутацию Зеленского. Мол, именно поэтому украинский глава хочет с глазу на глаз увидеться с Путиным и "закрыть компромат на себя лично".

"Отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно", – поделился своим мнением экс-генпрокурор Незалежной.

При этом Луценко намекнул, что знает, о каком конкретно компромате идет речь, однако отказался раскрывать детали.

В то же время, бывший генеральный прокурор считает, что диалог между украинским государством и Кремлем может раз и навсегда решить вопрос о проведении общегосударственного референдума по Донбассу.

К слову, недавно была разгадана главная загадка новогоднего поздравления Зеленского. В интернет-пространстве появился полный список приглашенных на мероприятие гостей.