В Эстонию прибыл адмирал королевских ВМС

Странный приказ получили военнослужащие ограниченного контингента Великобритании, дислоцированные в Прибалтике. Солдатам пришлось имитировать, в прямом смысле, бурную деятельность недалеко от линии соприкосновения Эстонии и России. Причину этого явления выяснило британское издание The Mirror.

Журналисты со ссылкой на свой анонимный источник сообщили, что приказ о проявлении активности личный состав получил перед рождественскими праздниками. В конце декабря военную базу, где британцы несут службу, посетило высшее военное командование Соединенного Королевства. Делегацию возглавлял адмирал Тони Радакин.

Руководство британского контингента, вероятно, решило выслужиться перед высокопоставленным офицером королевского флота. Как сообщает издание, солдаты получили приказ имитировать активную деятельность по обслуживанию боевой техники в ангарах, которые должен был проверить адмирал.

Источник The Mirror подчеркнул недовольство британских солдат. Кстати, на эстонской базе недалеко от границы с Россией несут службу около 900 военных из Великобритании. Не удивительно, что они негативно отнеслись к приказу командования об имитации технического осмотра техники.

Позже выяснилось, что подобный спектакль разыгрывается каждый раз, когда какой-нибудь высокопоставленный офицер приезжает на базу. По данным источника, такие приказы отрицательно сказываются на боевом духе личного состава.

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