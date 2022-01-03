Президент США учитывает предупреждение Путина

Коллективный Запад периодически находит спорные поводы для усиления давления на нашу страну. Инициативу о введении новых санкций против России, к примеру, активно поддерживает администрация президента США. Однако позиция американского лидера Джо Байдена расходится с мнением его сотрудников.

В западной прессе в последнее время все чаще появляются призывы к властям о санкционном давлении на Москву. Меж тем, Вашингтон не спешит принимать решение. Причину этого явления объяснил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Он прокомментировал соответствующие публикации СМИ в своем телеграмм-канале. По мнению сенатора, Байден не хочет развязывать руки нашей стране. Политик напомнил, что российский лидер Владимир Путин предупредил своего американского коллегу о готовности разорвать дипломатические отношения.

"У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это все, что у него есть", – заявил Пушков.

Он подчеркнул, что введение американских "адских санкций", конечно, скажется негативно на нашей стране, но при этом даст ей полную свободу действий. Сенатор отметил, что именно по этой причине Байден не хочет усиливать давление на Россию. В ином случае Вашингтон исчерпает свой потенциал против Москвы.

Ранее СМИ раскрыли подробности переговоров между президентами России и США.