Байден давит на Зеленского: появились новые подробности переговоров президентов

Байден давит на Зеленского: появились новые подробности переговоров президентов
Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Американский лидер заинтересован в успешности предстоящего саммита с РФ

Джо Байден поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Ключевой темой стали предстоящие переговоры на уровне Россия-США-НАТО. Американская сторона отметила, что также обратила внимание украинского президента на необходимость соблюдения Минских соглашений. На Украине в итоговом пресс-релизе упоминать это не стали. Источники издания "Страна.ua" утверждают, что в нестыковках заявлений имеется определенный смысл.

По их мнению, беседа выявила несколько интересных моментов – Байден инициировал разговор с Зеленским почти ночью в выходной день, спустя два дня после переговоров с Путиным. 

"Звонить другому президенту почти ночью выходного дня – это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома", – пишут журналисты.

В Вашингтоне указали, что беседа свелась к двум темам: предстоящие переговоры с Россией и реализация Минских договоренностей. В Киеве, в свою очередь, о последнем пункте не вспомнили, добавив два новых от себя – реформы на Украине и деолигархизация. 

"Страна" пишет, что благодаря звонку Зеленскому Байден показал заинтересованность в переговорах с российской стороной. 

Издание со ссылкой на собственный источник заявляет, что президент США побуждает украинского коллегу к прямым переговорам с ЛДНР, на которых настаивает Россия. 

"Не то, чтоб американцы прямо очень жестко давят по этому вопросу на Зеленского, но настойчиво дают понять, что нужно что-то предпринимать, чтоб вывести Минские соглашения из тупика и не допустить эскалации, которая может прервать начавшийся диалог с Россией", – заявил информатор.

Журналисты отмечают, что еще с 2020 года президент Украины отказался от усилий по прекращению войны, из-за чего требования Байдена Киев если и будет выполнять, то без особого усилия – это может снова завести ситуацию в тупик. 

Источник: Политика страны
Роман ИГНАТОВ
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