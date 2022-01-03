Шольц "оскорбил" главу МИД ФРГ из-за Путина

Шольц "оскорбил" главу МИД ФРГ из-за Путина
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Канцлер уже две недели готовится к переговорам с президентом России

Разногласия в немецком правительстве между правящими партиями продолжает усугубляться – виной тому различные позиции "зеленых" и социал-демократов в отношении России. Канцлер Олаф Шольц, как пишет Bild, нанес главе Министерства иностранных дел ФРГ Анналене Бербок новое "оскорбление" из-за своего взгляда на российский вектор политической стратегии.

По сведениям издания, Шольц собирается провести личные переговоры с Владимиром Путиным уже в январе. Ключевой темой станет "новое начало" отношений Германии и России. Канцлер собирается взять вопрос выстраивания конструктивных отношений с Москвой на личный контроль.

Стороны могут обсудить газовый кризис и ситуацию на Украине. Как уверяет источник, внешнеполитический советник Шольца последние две недели готовит встречу правительства ФРГ с лидером России.

Такой исход событий может "оставить за бортом" партию "зеленых", нанеся оскорбление главе МИД ФРГ Анналене Бербок, которая придерживается иного вектора развития отношений с РФ, пишет издание.

Ранее в Берлине заявляли, что противоречивые позиции в правящих партиях привели к политическому кризису в Германии.

Источник: Bild ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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