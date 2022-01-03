США могут оказать давление на Германию

Российский газопровод "Северный поток-2" после постройки прошел необходимы испытания и сейчас ожидает полноценного запуска. Для этого требуется лицензия со стороны немецкого энергетического регулятора. Процесс сертификации пока что затягивается. О новых трудностях с ГТС рассказали в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве не исключают, что "Северный поток-2" может получить необходимые разрешительные документы только к лету 2022 года. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.

По его словам, на ГТС могут повилять новые американские меры давления. Дипломат также объяснил тонкости регламента по сертификации. К примеру, в нем предусмотрены пункты, согласно которым вопрос о выдаче лицензии можно рассматривать в нескольких инстанциях, что существенно увеличивает сроки принятия решения.

Меж тем, процесс сертификации "Северного потока-2" может затянуться не только из-за бюрократических условий Германии. Панкин подчеркнул, что к данной ситуации могут приложить руку американцы. По его мнению, Вашингтон может запретить Берлину покапать российский газ, который должен поставляться в Европу по новой ГТС. Дипломат считает, что "козни могут быть на каждом шагу".

Ранее в Словакии раскритиковали "абсурдную" энергетическую политику Германии и призвали запустить "Северный поток-2".

