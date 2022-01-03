При каком условии Украина станет цивилизованной страной: объяснил дипломат

При каком условии Украина станет цивилизованной страной: объяснил дипломат
Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Экс-посол призвал остановить Россию

Незалежная может стать частью цивилизованного европейского мира только через 10-15 лет, считает бывший руководитель украинской дипломатической миссии в США Валерий Чалый. Меж тем, он призвал отказаться от этого пути развития и назвал другой способ "вхождения" в Европу. 

В эфире "Еспресо.ТВ" экс-посол подчеркнул, что его стране для получения членства в круге цивилизованных держав необходимо остановить Россию. Дипломат отметил, что это единственный способ для Киева, если он не хочет ждать еще 10-15 лет. 

При этом, по его словам, "присоединение" к европейской цивилизации позволит Незалежной взять курс как на экономическое, так и на социальное развитие государства. Чалый уверен, что подобный шаг нужен не только для обеспечения поездок украинцев на заработки в страны Европы.

Примечательно, что Украина в последнее время, действительно, активно пытается "остановить" Россию, раскручивая в прессе слухи о потенциальном военном конфликте с Москвой. Таким образом власти Незалежной пытаются добиться от своих западных куратор введения дополнительных санкций против нашей страны.

Меж тем, по данным британского издания The Week, Запад отказался защищать Украину от России. А сенатор Алексей Пушков заявил о нежелании президента США Джо Байдена вводить против Москвы новые санкции. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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