Брюссель обиделся на Байдена из-за переговоров с Путиным

Брюссель обиделся на Байдена из-за переговоров с Путиным
Фото: Adam Schultz/The White House/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Европейцы чувствуют себя обделенными

Евросоюз намеревается принять участие в переговорах между США и Россией, поскольку считает себя обделенным после прошедшего телефонного разговора между Джо Байденом и Владимиром Путиным в канун Нового года. Об этом пишет Der Tagesspiegel. 

Издание пишет, что благодаря неожиданному звонку американскому лидеру российский президент представил себя "на пике своего могущества". И пока Путин обсуждает с Байденом судьбу всего мира, ЕС остался в стороне. 

Как зявил представитель ЕС по иностранным делам Жозепп Боррель, Брюссель не хочет быть не вовлеченной стороной, когда решают их судьбу. Поэтому европейские представители намереваются сесть за стол переговоров в качестве одной из ключевых сторон в процессе. 

По данным СМИ, Белый дом оказывает Европе поддержку по этому вопросу, уверяя, что без них никаких никаких серьезных решений принято не будет. 

Читатели издания придерживаются иного мнения. В комментариях к публикации они пишут, что ЕС не обязательно садиться за стол переговоров, поскольку США потом расскажут, как надо действовать.

"ЕС должен держаться подальше от украинско-российских разборок, это не их дело", – указывает Pastro.

"Путин ведет переговоры со всеми, кто может повлиять на возможное решение конфликта. И это США, потому что спор по поводу Украины – это спор между Вашингтоном и Москвой. Евросоюзу здесь не о чем докладывать, да и вообще Украине не о чем", – пишет rowa1.

"В прошлом Путин достаточно часто пытался поговорить с европейцами. Они заблокировали и строго придерживались курса США. Поэтому Путин не понимает, зачем ему разговаривать с официантом, если он может уговорить повара к столу", – считает Zweibein.

Источник: Der Tagesspiegel ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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