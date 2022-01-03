От Незалежной потребовали прекратить героизацию нацистских преступников

Представители белорусской дипломатической миссии направили в украинское внешнеполитическое ведомство ноту протеста из-за событий, произошедших в Киеве в минувшее воскресенье, 1 января. Минск крайне негативно отнесся к антибелорусской позиции властей Незалежной.

Дипломаты в своем обращении к министерству иностранных дел Украины потребовали остановить процесс героизации нацистских преступников, которые никогда не будут прощены белорусским народом. Поводом для столь громких заявлений стал марш, прошедший в первый день нового года в центре Киева. В посольстве РБ отметили, что в акции принимали участие беглые оппозиционные радикалы.

Также белорусская сторона подчеркнула, что киевский марш состоялся при полном попустительстве властей Незалежной. Более того, дипломаты обратили внимание, что националистическую акцию широко освещали местные СМИ, в том числе, центральные телеканалы.

В заявлении Минска говорится, что подобные акции являются неприемлемыми для потомков белорусов, ставших жертвами нацистских карателей в годы Великой Отечественной Войны. В ноте протеста сказано, что чествование преступников является оскорблением памяти предков народа Белоруссии.

Отметим, что марш в Киеве был приурочен ко дню рождения пособника нацистов Степана Бандеры, персона которого героизируется в Незалежной. Акцию украинских националистов также осудило посольство Израиля.

Ранее украинский дипломат объяснил, при каком условии его страна станет частью цивилизованных государств Европы.