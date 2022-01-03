Лукашенко выступает против объединения РФ и РБ

В феврале 2022 года власти Белоруссии намерены вынести на референдум проект обновленной конституции республики. Сейчас она проходит этап народного обсуждения. Официальная позиция России заключается в готовности принять любой результат голосования. Меж тем, политолог Владислав Иноземцев считает, что в основном законе Александр Лукашенко заложил пункты, противоречащие интересам нашей страны.

По мнению эксперта, новая белорусская конституция позволит главе государства "защититься" от российского лидера Владимира Путина, который выступает за интеграцию двух стран. Лукашенко, как отметил политолог, хочет полностью сохранить независимость, потому что только она якобы является источником его легитимности.

Аналитик подчеркнул, что белорусский правитель стремится сохранить нынешнее положение дел, потому что объедение двух государств может вызвать социальный взрыв, в результате которого Лукашенко лишится власти.

Кроме того, Иноземцев оценил новую государственную структуру, которая сложатся после принятия конституции. По его мнению, создавая Всебелорусское народное собрание, Лукашенко копирует советскую политическую модель. Также эксперт обратил внимание, что в документе не прописан механизм формирования ВНС, но определено право действующего и экс-президента входить в состав органа.

Ранее политолог Андрей Егоров заявил о желании Александра Лукашенко "кинуть" Россию с помощью конституционных поправок.