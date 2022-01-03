Дипломат оценила официальные высказывания европейских и американских чиновников

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале новый пост, посвященный обзору новостей 3 января. Осбое внимание она обратила на заявления стран Запада в отношении Украины.

Захарова приводит в пример первую новость, в которой пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подводит итоги переговоров Байдена и Зеленского по телефону. Она утверждает, что США и их союзники подчеркнули приверженность принципу "ничего об Украине без Украины".

Следующая новость касалась предстоящей трехсторонней встречи между Францией, Германией и Россией, касающейся украинского вопроса. В Берлине подтвердили, что она планируется на этой неделе, но конкретная дата будет объявлена позднее. Внимание Захаровой привлекло, что по этой теме Украину решили не вовлекать.

"Ну как же так", – написала она, подкрепив все смеющимся смайликом.

Ранее Захарова отказалась поздравлять западных политических деятелей с Новым годом.