Захарова высмеяла заявления Запада по Украине

Захарова высмеяла заявления Запада по Украине
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Дипломат оценила официальные высказывания европейских и американских чиновников

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале новый пост, посвященный обзору новостей 3 января. Осбое внимание она обратила на заявления стран Запада в отношении Украины.

Захарова приводит в пример первую новость, в которой пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подводит итоги переговоров Байдена и Зеленского по телефону. Она утверждает, что США и их союзники подчеркнули приверженность принципу "ничего об Украине без Украины". 

Следующая новость касалась предстоящей трехсторонней встречи между Францией, Германией и Россией, касающейся украинского вопроса. В Берлине подтвердили, что она планируется на этой неделе, но конкретная дата будет объявлена позднее. Внимание Захаровой привлекло, что по этой теме Украину решили не вовлекать.

"Ну как же так", – написала она, подкрепив все смеющимся смайликом. 

Ранее Захарова отказалась поздравлять западных политических деятелей с Новым годом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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