Медведчук придумал план по спасению Украины от энергетического кризиса

Медведчук придумал план по спасению Украины от энергетического кризиса
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Киев должен договориться с Москвой и Брюсселем

На газовом рынке Незалежной может возникнуть катастрофическая ситуация, считает оппозиционный депутат Виктор Медведчук. Он отметил, что решить потенциальный кризис можно только в том случае, если украинские власти откажутся от преступных схем и спекуляций в энергетической сфере, а также возьмут на себя ответственность за будущее страны.

Парламентарий озвучил свой план по спасению государства, который, в том числе, предполагает сохранение национальной ГТС. По мнению Медведчука, Киеву стоит перейти к цивилизованным методам торговли голубым топливом на международном рынке.

В заявлении, распространенном пресс-службой партии ОПЗЖ, говорится, что властям Незаложенной необходимо решить газовый вопрос с Россией и Евросоюзом. Депутат подчеркнул, что Киев должен начать переговоры с Москвой о прямых поставках голубого топлива по рыночной цене, чтобы не переплачивать европейским посредникам.

Он также призвал решить вопрос о сохранении статуса транзитной зоны для Украины. По мнению парламентария, бесперебойная прокачка российского газа в Европу через территорию Незалежной позволит стране не только сохранить свою ГТС, но и начать процесс модернизации газопроводной сети.

Ранее в МИД напомнил о праве России поставлять газ в обход Украины.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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