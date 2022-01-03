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Американское издание Bloomberg пишет со ссылкой на собственные источники, что Вашингтон готовится нанести Кремлю "серьезный разведывательный удар". Это связано с делом экстрадированного из Швейцарии в США российского бизнесмена Владислава Клюшина.
По данным осведомителей в российской разведке, задержанный обладает информацией о вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году. Также он имел доступ к документам о секретных операциях ГРУ за границей.
Издание пишет, что 41-летний Клюшин обладает сведениями о взломе серверов Демократической партии США во время президентской гонки, которая доказывает причастность российской военной разведки к вмешательству в процесс. Для американцев экстрадиция российского бизнесмена – возможность впервые получить документы, доказывающие их обвинения в адрес РФ.
"Удар" по Кремлю, как окрестили происходящее источники, усугубится, если Клюшин решит получить снисхождения от американских властей, дополнительно предоставив информацию о внутренней кухне в администрации российского президента и действиях ГРУ за рубежом. По их данным, россиянин имел доступ к секретной информации по делам Скрипалей и хакерским атакам.
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