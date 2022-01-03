"Серьезный удар по Кремлю": США нашли доказательства против России по делу Скрипалей

"Серьезный удар по Кремлю": США нашли доказательства против России по делу Скрипалей
Фото: pixabay.com
Вашингтон надеется наказать Москву за вмешательство в выборы

Американское издание Bloomberg пишет со ссылкой на собственные источники, что Вашингтон готовится нанести Кремлю "серьезный разведывательный удар". Это связано с делом экстрадированного из Швейцарии в США российского бизнесмена Владислава Клюшина.

По данным осведомителей в российской разведке, задержанный обладает информацией о вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году. Также он имел доступ к документам о секретных операциях ГРУ за границей. 

Издание пишет, что 41-летний Клюшин обладает сведениями о взломе серверов Демократической партии США во время президентской гонки, которая доказывает причастность российской военной разведки к вмешательству в процесс. Для американцев экстрадиция российского бизнесмена – возможность впервые получить документы, доказывающие их обвинения в адрес РФ. 

"Удар" по Кремлю, как окрестили происходящее источники, усугубится, если Клюшин решит получить снисхождения от американских властей, дополнительно предоставив информацию о внутренней кухне в администрации российского президента и действиях ГРУ за рубежом. По их данным, россиянин имел доступ к секретной информации по делам Скрипалей и хакерским атакам. 

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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