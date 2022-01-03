Совместный документ от имени России подписал Путин

Руководители пяти государств, обладающих ядерным потенциалом, выступили с совместным заявлением, в котором потвердили свои обязательства друг перед другом и перед всем миром по вопросам безопасности. Общая позиция глав России, Франции, Великобритании, Китая и США опубликована на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, подписанному со стороны нашей страны президентом РФ Владимиром Путиным, политики обязуются предпринять необходимые меры для предотвращения боевых действий с использованием ядерного арсенала, а также для и недопущения гонки вооружений между государствами. В совместной декларации лидеров пятерки говорится, что в ядерной войне не может быть победившей стороны, соответственно, она никогда не должна начаться.

Главы государств подчеркнули, что ядерный потенциал в случае применения неизбежно приведет к негативным последствиям длительного характера, поэтому арсенал должен служить только для целей обороны той страны, в которой базируется. Они также отметили свою готовность от отказа дальнейшего распространения ядерного оружия.

Лидеры ядерных держав подтвердили свою приверженность ранее принятым заявлениям и подчеркнули, что имеющийся у них арсенал не может быть использован против какого-либо другого государства. Политики выразили готовность сотрудничать для создания условий мировой безопасности.

Отметим, что во время новогоднего обращения к россиянам Владимир Путин коснулся вопросов безопасности нашей страны на мировой арене.