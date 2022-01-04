Нельзя исключать, что Киев начнет отбирать транзитное топливо для собственных нужд

Бывший руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев предупредил украинцев о том, что Киев может в начале 2022 г. начать "воровать" российский газ, предназначенный для транзита в Европу. В итоге Украина потеряет роль транзитера и контракт с "Газпромом". В России оценили плохой сценарий развития газового кризиса в Незалежной.

Известный энергетический аналитик Игорь Юшков, сотрудник Фонда национальной энергетической безопасности, допустил такой сценарий. Эксперт пояснил, что у Киева на зиму оказалось достаточно мало запасов голубого топлива в хранилищах. Сейчас Украина быстро отбирает этот газ, в результате чего его объемы сильно сократились. Незалежная вынуждена потреблять много топлива, так как испытывает проблемы и с углем. Киев также запасся небольшим объемом этого ископаемого, поэтому заменяет его газом на электростанциях.

В феврале-марте, отметил Юшков в разговоре с RT, газовые хранилища опустеют. В этот момент Украине придется несладко.

Впрочем, аналитик также подчеркнул, что Коболев сделал подобное заявление именно сейчас из-за конкуренции, чтобы показать, что новое руководство "Нафтогаза" никудышное.

Сам же Коболев подчеркнул, что есть и второй, оптимистичный вариант, по которому Незалежной хватит запасов газа до конца отопительного сезона.