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Бывший руководитель украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин назвал условие для победы Незалежной в противостоянии с нашей страной. Политик сделал громкое заявление о "войне" с Россией.
В эфире телеканала "Украина 24" он также дал наставление властям страны. По мнению экс-министра иностранных дел, Киеву следует "стать игроком". Именно это незамысловатое условие, как он считает, поможет взять верх в конфликте с Москвой.
Бывший глава МИДа призвал украинские власти "играть в свою игру" наравне с союзниками и партнерами страны, имея в виду выполнение всех обязательств и обещаний, данных друг другу. Кроме того, дипломат уверен, что Незалежная не сможет избежать "повышения ставок", если совершит какие-либо ошибки в так называемой игре.
Важно отметить, что потенциальный военный конфликт между Украиной и нашей страной стал одной из главных тем в Незалежной, несмотря на четкую позицию России о готовности решать ситуацию дипломатическим путем. Сам Климкин уже исключил сценарий "большой войны". По мнению бывшего министра, напряженность между Москвой и Киевом на данный момент спала.
Ранее украинский дипломат Валерий Чалый объяснил, при каком условии Незалежная станет цивилизованной страной. Бывший посол призвал остановить Россию.
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