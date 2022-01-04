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Известно, что бывший украинский главнокомандующий Петр Порошенко с большой антипатией относится к нынешнему президенту Незалежной Владимиру Зеленскому. Государственный деятель не чурается использовать весьма странные способы выражения своего негодования. Например, недавно он разместил на своей странице в социальной сети несколько мемов, посвященных Зеленскому. На одном из них нынешний президент стоит со спущенными штанами.
Одна из самых ярких картинок в подборке – это коллаж со снимком Зеленского, который был сделан еще во времена его выступлений на юмористических шоу "Квартала 95". Комик вместе со своим партнером по сцене стоят за роялем с поднятыми руками. Пикантной деталью является то, что у обоих мужчин штаны спущены до щиколоток. Рядом с теперь уже президентом народные умельцы разместили фотографию Порошенко с ножом. Таким образом выходит, что опозоренные Зеленский с товарищем как бы сдаются вооруженному Порошенко.
В итоговой за год подборке мемов также есть кадр, на котором Порошенко призывает крепко стиснуть и раздавить голову нынешнего главнокомандующего Незалежной. При этом в случае успеха этой "спецоперации" нужно следить за тем, чтобы содержимое "не разбрызгалось". Согласно изображению на картинке, в противном случае можно испачкаться зеленкой.
Стоит отметить, что подписчики Порошенко пришли в восторг от мемов и оставили под постом множество комментариев со смеющимися смайлами.
К слову, недавно бывший украинский главнокомандующий подвергся троллингу из-за собаки Зеленского. Некоторые считают, что президент специально назвал любимого пса Петей, чтобы задеть своего предшественника на высоком посту.
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