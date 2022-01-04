В Британии заявили о срыве санкций против Лукашенко со стороны Прибалтики

В Британии заявили о срыве санкций против Лукашенко со стороны Прибалтики
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Латвия, Литва и Эстония нарастили импорт из Белоруссии

Эксперты британской деловой газеты Financial Times выяснили, что страны прибалтийского региона вопреки санкциям Евросоюза против режима Александра Лукашенко нарастили импорт белорусской продукции. Приведенные в статье цифры показывают, что в ряде отраслей товарооборот между странами достиг рекордных показателей.

Аналитики обратили внимание, что развитие экономических отношений между Белоруссией с одной стороны и Латвией, Литвой и Эстонией с другой происходит на фоне громких требований правительств этих стран о санкционном давлении на Минск.

"Страны Балтии по геополитическим вопросам выступают строго против режима Лукашенко, призывая установить против него санкции", – пишет Financial Times.

На самом же деле в этих республиках есть компании как частные, так и государственные, которые делают все возможное, чтобы обойти решения Евросоюза, считают авторы статьи. Эксперты подчеркнули, что рыночные игроки всегда будут стараться увеличить свою прибыль, если не вмешаются власти. 

Они напомнили о скандале, произошедшем в Литве из-за поставок калийных удобрений из Белоруссии уже после того, как республика попала под санкции ЕС и США. Эксперты отметили, что действия ЛЖД чуть не привели к отставке правительства.

В издании уверены, что прибалтийским странам и Польше пришлось сделать выбор между экономикой и геополитикой. Особенно остро это проявилось после миграционного кризиса, в организации которого обвиняют Александра Лукашенко.

К слову, аналогичной позиции придерживаются и эксперты немецкого издания Der Spiegel, которые признали неэффективность санкций Евросоюза против Лукашенко.

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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