Одумался: зачем Шольцу понадобилась срочная встреча с Путиным

Одумался: зачем Шольцу понадобилась срочная встреча с Путиным
Олаф Шольц. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa//www.globallookpress.com
Канцлер ФРГ неожиданно понял, как важна роль России в Европе

Немецкая газета Bild сообщила, что новый канцлер Олаф Шольц уже две недели готовится к первой личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и надеется, что переговоры состоятся уже в январе 2022 года. Эксперт оценил спешку нового главы правительства РФ. 

Обозреватель издания "Эксперт" Геворг Мирзаян указал на то, что после публикации Bild европейские СМИ запестрели заголовками о том, что Берлин намерен "дезертировать из западных рядов", чтобы немецкие интересы не задвинули на второй план.

Эксперт полагает, что у Шольца есть сразу несколько причин просить встречи с Путиным. 

Во-первых, Германия на фоне газового кризиса, разразившегося в конце 2021 года, и безумных цен осознала необходимость в России как надежного поставщика дешевого топлива. Теперь Берлин будет меньше обращать внимание на критику Москвы со стороны восточно-европейских стран. 

Во-вторых, холодным душем для Германии стали прямые переговоры Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Аналитик отмечает, что Россия устала ждать от Европы какого-то ответа и пошла напрямую к США. В итоге Берлин оказался в стороне от обсуждения безопасности Европы. Шольцу нужно срочно это исправить и вернуть авторитет Германии в подобных вопросах. 

Москва, считает автор, не против переговоров, если они принесут конкретный результат. Однако Шольц может столкнуться с непониманием со стороны своих немецких коллег. Например, глава МИД ФРГ Анналена Бербок настроена антироссийски. В случае неудачи Шольц потеряет возможность сделать из Германии мост в переговорах России и ЕС. 

Источник: Эксперт ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
новости партнеров

В России оценили заявление Украины о "воровстве" газа

Нельзя исключать, что Киев начнет отбирать транзитное топливо для собственных нужд

Байден давит на Зеленского: появились новые подробности переговоров президентов

Американский лидер заинтересован в успешности предстоящего саммита с РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей