Канцлер ФРГ неожиданно понял, как важна роль России в Европе

Немецкая газета Bild сообщила, что новый канцлер Олаф Шольц уже две недели готовится к первой личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и надеется, что переговоры состоятся уже в январе 2022 года. Эксперт оценил спешку нового главы правительства РФ.

Обозреватель издания "Эксперт" Геворг Мирзаян указал на то, что после публикации Bild европейские СМИ запестрели заголовками о том, что Берлин намерен "дезертировать из западных рядов", чтобы немецкие интересы не задвинули на второй план.

Эксперт полагает, что у Шольца есть сразу несколько причин просить встречи с Путиным.

Во-первых, Германия на фоне газового кризиса, разразившегося в конце 2021 года, и безумных цен осознала необходимость в России как надежного поставщика дешевого топлива. Теперь Берлин будет меньше обращать внимание на критику Москвы со стороны восточно-европейских стран.

Во-вторых, холодным душем для Германии стали прямые переговоры Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Аналитик отмечает, что Россия устала ждать от Европы какого-то ответа и пошла напрямую к США. В итоге Берлин оказался в стороне от обсуждения безопасности Европы. Шольцу нужно срочно это исправить и вернуть авторитет Германии в подобных вопросах.

Москва, считает автор, не против переговоров, если они принесут конкретный результат. Однако Шольц может столкнуться с непониманием со стороны своих немецких коллег. Например, глава МИД ФРГ Анналена Бербок настроена антироссийски. В случае неудачи Шольц потеряет возможность сделать из Германии мост в переговорах России и ЕС.