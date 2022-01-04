Читатели The Telegraph призвали политика заняться внутренними проблемами

Западные страны не проявляют единство в вопросе защиты Украины. Об этом заявил британский парламентарий Роберт Дженрик. В статье для газеты The Telegraph депутат подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин провоцирует НАТО, требуя от альянса гарантий безопасности. Он также отметил, что американцы сегодня заняты борьбой с Китаем, поэтому упускают из вида ситуацию в Европе. На этом фоне политик предложил властям Великобритании скоординировать действия союзников против нашей страны, однако нарвался на жесткую критику со стороны граждан.

Так, читатели издания обратили внимание парламентария, что его угрозы в адрес Москвы могут только рассмешить Путина. Депутата призвали заняться внутренними проблемами государства.

Один из пользователей заметил, что политик вместо конкретных предложений отделался лишь общими фразами. Он предложил народному избраннику "не разбрасываться красными селедками" (английский фразеологизм в значении "сбить с толку" – прим. автора).

Его поддержал другой комментатор, который подчеркнул, что Британия даже не в состоянии решить проблему с мигрантами, которые попадают на острова через Ла-Манш. Он предложил Дженрику обратиться за помощью к Путину.

Еще один читатель The Telegraph призвал не угрожать Москве "истощенной" армией. По его мнению, скорее уж президент России "умрет со смеху". Другой пользователь напомнил депутату об исторической роли короля Карла II, который не ввязывался в войны в Европе.

По словам одного из комментаторов, Евросоюз хочет втянуть Украину в свою политику экспансии на Восток. Он напомнил, что Соединенное Королевство уже отказалось от планов ЕС во время Брексита. Его поддержал читатель, который обратил внимание, что наша страна размещает войска на собственной территории, зато НАТО провоцирует Москву, двигая войска к границе.

Ранее издание The Mirror объяснило причину активности британских военнослужащих на границе с Россией.