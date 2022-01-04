Вашингтон должен надавить на Тегеран - WSJ

У американского лидера Джо Байдена нет авторитета среди глав мировых держав. Риторика его администрации не может заставить ни президента России Владимира Путина, ни председателя КНР Си Цзиньпиня отступить от намеченных планов во внешней политике. Об этом заявил колумнист издания The Wall Street Journal Уильям Макгерн.

Бывший референт Джорджа Буша-младшего уверен, что сегодня у действующего главы государства есть уникальная возможность изменить отношение своих коллег, а также заставить Москву и Пекин уважительнее относиться к призывам Вашингтона.

По мнению эксперта, Байден может достигнуть этой цели благодаря жесткой позиции по поводу Ирана. Вашингтону следует надавить на Тегеран, чтобы добиться его отказа от разработки ядерного оружия, считает колумнист.

Макгерн подчеркнул, что лидеры России и Китая не будут обращать внимание на мнение Байдена, потому что этого не делают даже власти Ирана. Авторитет Байдена, по его мнению, находится под вопросом.

Для решения вопросов с Тегераном эксперт предложил Вашингтону пойти на сделку с Тель-Авивом. В частности, он призвал Белый дом поставить Израилю необходимое вооружение, которое можно использовать для атак на иранские промышленные объекты.

Ранее сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Джо Байден вопреки требованиям своей администрации не хочет вводить новые санкции против России.