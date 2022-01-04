Перед гражданами Белоруссии выступили сразу два "президента"

31 декабря 2021 года с новогодним обращением в адрес белорусов выступили как действующий глава государства Александр Лукашенко, так и лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая считает себя президентом РБ. Психолог Наталья Скибская полагает, что поздравления политиков сильно отличались друг от друга.

Эксперт детально разобрала два выступления. По ее мнению, нужно обращать внимание не столько на риторику политиков, сколько на комплексную работу их команд, потому что в Белоруссии продолжается "идеологическая война".

Психолог подчеркнула, что Лукашенко во время выступления дистанцировался от общества, был довольно-таки холоден. Тихановская, напротив, излучала тепло и близость с народом, считает специалист. Она обратила внимание, что кабинет белорусского правителя выглядел слишком роскошно.

"В кабинете, где выступает Александр Лукашенко, мы видим роскошь, большое пространство, все это создает дистанцию между ним и зрителями", – отметила Скибская.

Она также заметила, что президент РБ постоянно делал отсылки к историческим событиям, например, к Великой Отечественной войне и к периоду после распада СССР. Психолог уверена, что Лукашенко пытался манипулировать гражданами Белоруссии, говоря о трудностях и о врагах страны.

При этом обращение Лукашенко, по словам специалиста, было направлено и сторонникам, и противникам режима. Причем, как первые, так и вторые должны были понять, что у власти находится сильный лидер, за которым остается последнее слово.

Эксперт подчеркнула, что команда Тихановской правильно срежиссировала новогоднее поздравление. Она обратила внимание, что в ролике тьма постепенно озаряется светом, то есть сама оппозиционерка предстает в образе "луча света". Психолог также похвалила противников Лукашенко за то, что в их ролике выступали много людей.

"Передача слова разным людям – и мужчинам, и женщинам, показывает: места хватит всем: и бизнесменам, и блогерам, и бывшим милиционерам", – уверена Скибская.

По ее мнению, начальная фраза Тихановской "Я тоже злюсь" шокировала и обезоружила зрителей. Оппозиционерка сыграла на чувствах белорусов, поэтому и реакция была соответствующая, считает специалист. Эксперт отметила, что в своем выступлении экс-кандидат в президенты говорила о реальных проблемах республики.

Кстати, поздравление Тихановской вышло только на ее ютуб-канале. Лидер оппозиции обратилась к гражданам сначала на русском языке, а потом перешла на белорусский. Вместе с ней выступили основатель НАУ Павел Латушко и другие противники действующего режима. Некоторые пользователи Сети отметили, что речь "президента" вызвала у них слезы.

Ранее политолог Владислав Иноземцев заявил, что Александр Лукашенко хочет использовать обновленную конституцию Белоруссии для защиты от Владимира Путина.