Главный украинский оппозиционер уверен, что в этом замешены его ненавистники

Как известно, власть имущие на Украине не гнушаются никакими способами воздействия на своих оппонентов. Недавно руководитель украинских оппозиционеров Виктор Медведчук пожаловался, что противники начали бороться с ним, используя семью политика. Оказалось, что дочери Медведчука неожиданно аннулировали швейцарскую визу. Государственный деятель убежден, что таким образом его наказывают за неугодные некоторым взгляды.



Руководитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" рассказал, что его наследница Дарья собиралась получить образование в Швейцарии. Девушка должна была поступить в учебное заведение, находящееся в Женеве.

Семейство политика готовилось к отъезду дочери в сентябре прошлого года. Все необходимые документы были на руках – ничего не предвещало беды, Дарья должна была получить образование в Европе. Однако внезапно, буквально за два дня до вылета, девушке аннулировали учебную визу.

Медведчук отметил, что таким образом проявился "западный мир". Политик выступает резко против того, что Незалежная управляется зарубежными кураторами. По всей видимости, его антизападные взгляды не понравились неким очень влиятельным людям.

К слову, недавно Виктор Медведчук придумал план по спасению украинского государства от энергетического кризиса. Политик убежден, что киевским властям пора договориться с Москвой и Брюсселем.