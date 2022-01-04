Путин хочет сохранить влияние на постсоветском пространстве - Politico

На фоне переговоров Москвы и Брюсселя об обмене гарантиями безопасности экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал бывших коллег из Североатлантического альянса отказаться от предложений нашей страны. Свое мнение чиновник отразил в статье для американского издания Politico.

По словам бывшей главы НАТО, российский лидер Владимир Путин еще при первой встрече с ним заявил о необходимости расформировать военно-политический блок. Экс-генсек уверен, что дальнейшие договоренности между Москвой и Брюсселем приведут президента РФ к "достижению своей цели".

Расмуссен подчеркнул, что Кремль хочет получить контроль над центрально– и восточноевропейским регионами. Поэтому Россия добивает, чтобы НАТО снизило военную активность и не размещало войска в странах вышеуказанных регионов, считает бывший глава альянса.

Отметим, что гарантии безопасности, которые требует наша страна, также касаются Центральной Азии, стран Закавказья и Украины. В частности, Россия выступает против членства Незалежной в НАТО.

По мнению политика, Москва угрожает Киеву военным конфликтом, чтобы добиться от США и НАТО выполнения своих условий по контролю безопасности в Европе. Расмуссен уверен, что Путин хочет сохранить влияние на постсоветском пространстве, поэтому добивается уступок со стороны альянса. В этой связи автор статьи призывал Организацию отказать от гарантий безопасности для России.

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