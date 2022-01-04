В Госдуме РФ раскритиковали главу Незалежной

Во время новогоднего обращения к гражданам Украины президент Владимир Зеленский в очередной раз отличился скандальными высказываниями. В ходе поздравления глава государства использовал воинственную риторику по отношению к нашей стране. Он обещал своим военнослужащим, что те в 2022 году смогут сфотографироваться в Крыму. Политик подвергся жесткой критике за свои слова.

Риторику главы Незалежной в России расценили как готовность к агрессии против суверенной территории государства. В Государственной Думе РФ напомнили Зеленскому о последствиях за попытку напасть на Крымский полуостров. Представитель данного субъекта федерации в нижней палате парламента пригрозил украинскому президенту международным трибуналом.

Депутат Михаил Шеремет подчеркнул, что солдат ВСУ, действительно, ждет много фотографий в Крыму и Донбассе, только в качестве военнопленных. По словам парламентария, это станет результатом преступного приказа о нападении, если Зеленский решится отдать его. Член ГД также напомнил украинскому президенту, что во время возвращения полуострова в состав нашей страны большинство военных отказались от службы в Незалежной.

Ранее "Утро" сообщало, что на Украине боятся отпускать Владимира Зеленского на переговоры к российскому лидеру Владимиру Путину.