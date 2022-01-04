Злодеев хотят натравить на Россию

Глава партии либералов и демократов Владимир Жириновский уверен, что действия Североатлантического альянса на украинской территории могут дорого обойтись нашей стране. По мнению политика, зарубежные военные эксперты используют земли Незалежной, чтобы взращивать на них диверсантов, которые должны будут атаковать Российскую Федерацию.



Известный государственный деятель также отметил, что террористические атаки могут быть обрушены и на донбасские республики. Жириновский не исключает, что злодеи планируют устроить теракты и провокации с химоружием.

Лидер ЛДПР убежден, что опытные военные эксперты из Североатлантической коалиции активно создают на украинской территории центры по подготовке диверсантов. В дальнейшем эти люди должны стать террористами, которые начнут вести преступную деятельность на территории России и Донбасса.

На этом фоне Жириновский подчеркнул, что невступление Незалежной в блок НАТО ничего не значит. Несмотря на то, что Украину не взяли в коалицию, натовские эксперты чувствуют себя на территории этой страны, как дома.

Глава либералов и демократов подчеркнул, что на украинских землях с комфортом расположились представители западных спецслужб, иностранные разведчики, всевозможные военные инструкторы, солдаты и другие боевые эксперты. Все они с радостью поработают над дестабилизацией ситуации в нашей стране. Именно поэтому российским властям нужно бдительно следить за развитием событий.

Кстати, недавно Владимир Жириновский выступил за полное поглощение Белоруссии. Государственный деятель считает, что Республике пора вернуться в родные объятия России в виде двух губерний.