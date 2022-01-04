Митингующие добились выполнения одного своего требования

Вот уже два дня в Казахстане проходят протесты из-за высоких цен на газ для машин. Бунтует Мангистауская область. Что известно о митингах на 4 января, в нашем материале.

Недовольные ценами вышли на улицы в городе Актау и Жанаозене. В Актау на главной площади города собрались около пяти тысяч человек. Митингующие выступили с требованиями к правительству. Люди хотят снижения цен на газ и продукты, а также решения вопроса с безработицей.

4 января в Атырау между протестующими и сотрудниками полиции произошли стычки. А в Актобе люди перекрыли трассу.

Тем временем власти призвали протестующих к диалогу и пообещали разобраться с волнующими людей вопросами. Также заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов заявил, что цену на голубое топливо снизили до 50 тенге за литр. Власти пообещали не привлекать к ответственности вышедших на улицы недовольных граждан.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев планирует провести 5 января заседание правительства по социально-экономической ситуации в стране.

Впрочем, митингующих в Актау шаг правительства не удовлетворил. Они пригрозили остаться на улицах, пока к ним не выйдет Токаев, передает "Интерфакс".

С 1 января в Казахстане цену на газ и бензин формирует рынок и конкурентная среда. В итоге стоимость сжиженного голубого топлива возросла в два раза (до 120 тенге за литр), что стало причиной протестов.