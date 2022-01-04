НАТО созвала экстренное заседание из-за ситуации на Украине

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Западные министры очень обеспокоены происходящим

Главы МИД государств-участников Североатлантического альянса проведут незапланированную заранее видеоконференцию в преддверии Совета Российская Федерация – НАТО.

Такую информацию на своей странице в "Твиттер" опубликовала представительница коалиции Оана Лунгеску.

Высокопоставленная служащая сообщила, что причиной экстренного сбора является якобы наращивание присутствия наших войск неподалеку от рубежей Незалежной. В Европе продолжают уверять, что Российская Федерация представляют угрозу для западных стран.

К слову, недавно НАТО призвали отказаться от гарантий безопасности для России. С таким заявлением выступил экс-генсек Североатлантического альянса.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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