Как новое правительство Германии относится к России: объяснил эксперт

Как новое правительство Германии относится к России: объяснил эксперт
Фото: pixabay.com
Глава МИД ФРГ негативно воспринимает РФ

2022 год будет непростым для международных отношений Москвы и Берлина. Однако, несмотря на все издержки и проблемы, две страны смогут выстроить конструктивный диалог. Об этом заявил политолог Александр Камкин. Он не сомневается, что правительство нового канцлера Олафа Шольца положительно относится к нашей стране.

Эксперт подчеркнул, что в двухсторонних отношениях России и Германии есть болевые точки. Он выделили несколько спорных вопросов, возникающих во внешней политике государств. Прежде всего речь идет о влиянии немецких НКО на российскую оппозицию. Не менее важным аналитик считает расхождения во взглядах относительно судьбы Украины. 

Кроме того, большое значение в международных делах двух стран занимает энергетический вопрос, считает Камкин. Вероятно, имеется в виду задержка в сертификации российского газопровода "Северный поток-2". Для полноценного запуска ГТС должна получить лицензию от немецкого регулятора. 

На диалог между Москвой и Берлином, по мнению политолога, также влияет позиция руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок, которая настроена негативно к нашей стране. Эксперт считает, что риторика министра иностранных дел расходится с общей позицией нового правительства.

Напомним, ранее глава МИД Германии исключила сценарий по возвращению России в "большую семерку".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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