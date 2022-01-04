Бывших президентов США попросили помочь Байдену на встречах с Путиным

Бывших президентов США попросили помочь Байдену на встречах с Путиным
В. Путин и Д. Байден. Фото: kremlin.ru
Американская политическая система находится в кризисе

Двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном можно обсуждать в новом формате, считает политолог Харлан Ульман из издания The Hill. Он предложил привлечь к переговорному процессу между президентами России и США, Владимиром Путиным и Джо Байденом, бывших американских лидеров.

Так, по не мнению эксперта, необходимо создать своего рода президентский совет для обсуждения острых вопросов внутренней и внешней политики. Кроме действующего хозяина Белого дома аналитик предложил включить в новый консультативный орган Дональда Трампа, Барака Обаму, Джорджа Буша-младшего и Билла Клинтона. 

Политолог обратил внимание на огромный политических опыт бывших американских президентов, имея в виду, что суммарно они правили страной 32 года. Он подчеркнул, что предыдущие главы государств могли бы участвовать вместе с Байденом во встречах с Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.

Аналитик уверен, что из-за устаревших норм политическая система Америки сегодня пребывает в состоянии кризиса. По его мнению, встречи глав государств в предложенном формате будут выглядеть довольно странно, но это может стать альтернативой, чтобы учесть мнения всех сторон. 

Ранее "Утро" сообщало, что в США придумали способ заставить Россию и Китай уважать Байдена.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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