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Грядущий запуск российского
газопровода внес разлад в правительство Германии. С таким заявлением выступил
представляющий партию ХДС/ХСС Юрген Хардт. В разговоре с журналистами WAZ парламентарий отметил, что в
правительстве нет единого мнения по "Северному потоку – 2", а также
относительно ограничительных мер против нашей страны. Вследствие этого в
политике страны возникли "трещины".
Хардт отметил, что Социал-демократическая партия считает "Северный поток – 2" экономическим проектов. С социал-демократами не согласна министр иностранных дел Анналена Бербок, которая указывает на важную геостратегическую роль российского газопровода.
Напомним, ранее процедуру сертификации "Северного потока – 2" приостановили. В начале января в Германии высказались о сроках ее завершения. Свое мнение выразил глава компании Uniper. По его прогнозу, все необходимые для запуска разрешения будут получены не раньше второй половины 2022 года. Подробности – в нашем материале.
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