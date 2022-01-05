Политика немецкого правительства дала трещину из-за "Северного потока – 2"

Политика немецкого правительства дала трещину из-за "Северного потока – 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В этом журналистам признался депутат

Грядущий запуск российского газопровода внес разлад в правительство Германии. С таким заявлением выступил представляющий партию ХДС/ХСС Юрген Хардт. В разговоре с журналистами WAZ парламентарий отметил, что в правительстве нет единого мнения по "Северному потоку – 2", а также относительно ограничительных мер против нашей страны. Вследствие этого в политике страны возникли "трещины".

Хардт отметил, что Социал-демократическая партия считает "Северный поток – 2" экономическим проектов. С социал-демократами не согласна министр иностранных дел Анналена Бербок, которая указывает на важную геостратегическую роль российского газопровода.

Напомним, ранее процедуру сертификации "Северного потока – 2" приостановили. В начале января в Германии высказались о сроках ее завершения. Свое мнение выразил глава компании Uniper. По его прогнозу, все необходимые для запуска разрешения будут получены не раньше второй половины 2022 года. Подробности – в нашем материале.

Источник: WAZ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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